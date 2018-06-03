Мартін Герра: “Поляки мають розуміти, що право на Євро-2012 отримали завдяки Україні”

Мартін Герра – президент компанії «PL.2012», відповідальної за підготовку Польщі до проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповів на запитання, актуальні сьогодні для України і для Польщі в контексті очікування засідання виконкому УЄФА 12-13 травня у Бухаресті.

– Після свого останнього візиту Мішель Платіні був дуже задоволений прогресом Польщі у питаннях підготовки до чемпіонату. Що вразило його найбільше? – Я думаю, перш за все - це важка праця людей протягом останніх 14 місяців. Як ви пам’ятаєте, на початку 2008 року Платіні заявив, що нам потрібно рухатися швидше, що роботи мають бути більш послідовними та організованими. Тепер ви можете спостерігати в Польщі візуальні результати, наприклад, будівництво стадіонів. Ми перейшли від стану ідей та проектів до конкретних робіт, і зараз уже готові об’єкти інфраструктури у Варшаві, Гданську, Познані, Кракові та Вроцлаві, значні підготовчі роботи проведено у Хожуві. Схожа ситуація і з аеропортами: ми підходимо до питання вибору підрядників і очікуємо, що роботи мають розпочатися вже влітку. Позитивна ситуація склалася й щодо трьох -, чотирьох - та п’ятизіркових готелів.

На мою думку, особливо важливим є управління проектами. На даний час дуже легко зрозуміти, хто за що відповідає в Польщі. Міністерство з питань спорту відповідальне на рівні польського уряду, Комітет з підготовки до Євро-2012 – на рівні процесу підготовки. Ми успішно співпрацюємо з місцевими командами шести міст та ПФА. Таким чином, охоплюємо всі галузі, від будівництва стадіонів, ІТ-комунікацій, інтелектуальної власності - до безпеки й медичного обслуговування. Ми чітко встановили пріоритети - наразі існує понад 350 інвестиційних проектів, план дій розписаний на три роки, розподілений по кварталах, місяцях і тижнях. Отож, кожного тижня ми точно знаємо, які роботи мають бути виконані. Це те, що називається «активним» управлінням, коли ми думаємо про ризики, та про майбутнє. Це були основні аргументи для Платіні. Звісно, він відзначив позитив, але також мотивував нас працювати ще більше.

– Під час зустрічі з представниками УЄФА ви презентували хід підготовки по кожному місту. Чи отримували ви якісь оперативні оцінки з боку інспекторів? На їхню думку, які міста найбільш підготовлені? – По кожному з міст представники УЄФА ставили запитання. Але це не була зустріч для висловлення оцінок. Я впевнений, що саме зараз вони готують фінальний звіт щодо ситуації в усіх містах Польщі та України до засідання 13 травня, коли УЄФА озвучить свої оцінки. Ми не обговорювали, яке місто краще чи гірше.

– На вашу думку, що впливає на формування оцінок УЄФА більше: загальна політична та економічна ситуація у країні чи прогрес у питаннях розвитку інфраструктури міст, оскільки багато з них перебувають лише на першій стадії будівництва й вкрай важко надати їм оцінку.

– Перш за все, має бути чіткий план того, що ви прагнете, далі – визначені терміни, потім – гарантований бюджет і добра команда на місці робіт. На мою думку, наразі у Польщі всі важливі проекти виконуються набагато раніше зазначених у плані термінів. Зазвичай, найважчим є перший етап робіт – стадія проектування та вибору підрядника. Стадія будівництва набагато простіша. Фінансування гарантується державою або місцевим бюджетом. Польща має кілька переваг у питаннях фінансування, оскільки у нас ще є кошти Європейського Союзу. З цього погляду, ситуація дуже стабільна.

В містах у нас працюють гарні команди, ми регулярно зустрічаємося. До того ж, у нас використовуються деякі новітні технології. Наприклад, усі стадіони обладнані веб-камерами порталами і ми можемо спостерігати щоденний прогрес будівництва «он-лайн». До речі, УЄФА також має доступ до цієї системи управління.

Все це було важливим для УЄФА – побачити ризики і оцінити їх. З цієї позиції, ми також дали позитивні сигнали.

– Нинішня економічна криза позначилася на можливостях багатьох інвесторів та банків. Чи вплинуло це на приватні інвестиції у Польщі? – У кризи - дві сторони. Перша – позитивна, стосується інвестицій: тут має місце зниження вартості матеріалів, а також вартості праці. Конкуренція між будівельними компаніями набагато вища, ніж до кризи. Наприклад, остання пропозиція від генерального підрядника щодо будівництва Варшавського національного стадіону була на 55 млн. євро нижчою, ніж ми розраховували. Це значна позитивна різниця.

Водночас, можна спостерігати, що приватні інвестори, особливо у готельній галузі, менш динамічні. Вони вирішили відкласти деякі інвестиційні проекти. Наразі будується 70 готелів, які буде завершено до 2011 р. Враховуючи глобальну ситуацію, я не очікую зростання інвестицій у готельну інфраструктуру. Інформацію щодо 350 інвестиційних проектів розміщено на нашому сайті і будь-хто в Польщі або в Європі може перевірити, на якій стадії ми перебуваємо. Загальна сума цих інвестицій - майже 20 млрд. євро, більшість із яких – 80% , з державного та місцевого бюджетів. Частка приватних інвестицій мала і в основному ці гроші вкладено в ІТ-комунікації, готельний бізнес та тренувальні бази для команд.

– Ви згадали про кошти ЄС на розвиток інфраструктури. Проте, останні коментарі польських урядовців більш скептичні щодо вчасної підготовки доріг та залізничних шляхів. Що викликало цей скептицизм? – Я думаю, тут існує два аспекти. Перш за все, дороги, особливо основні магістралі, - найслабше місце у Польщі. До «Євро-2012» заплановано будівництво трьох автомагістралей: однієї – з північночі на південь та двох – із заходу на схід. Вони будуть готові вчасно і це буде великим досягненням, оскільки наразі маємо лише кілька кілометрів добрих доріг, а після будівництва матимемо приблизно 1000 км. Але насправді люди чекають більшого. Це дуже цікаво, тому що, насправді, будівництво магістралей не є пріоритетом у процесі підготовки, хоча водії чекають на автобани.

Проте ми будуємо дороги не для Євро-2012, а для країни і маємо бути раціональними: деякі дороги будуть готові до Євро-2012, а деякі будуть модернізовані під час турніру. Чемпіонат у 2012 році – не кінець світу. Прийде й 2014 рік, і багато інвестиційних проектів буде реалізовано трохи згодом. Це нормальний шлях.

У Німеччині, під час турніру, по дорозі до Берліна, фанати могли спостерігати будівництво багатьох доріг. У Відні під час Євро-2008 також багато об’єктів перебувало у стадії будівництва. Тому необхідно розуміти очікування, але водночас бути раціональними. Та в будь-якому разі три головні дороги будуть готові до Євро-2012 вчасно.

– Як ви взаємодієте на національному та місцевому рівнях з містами у Польщі?

– Перш за все приймаючою стороною турніру виступає країна, а вже потім -міста. І якщо одне місто підготовлено краще, а інше гірше, від цього постраждає репутація турніру в цілому. Тому всі міста мають бути однаково добре підготовлені. Наведу кілька прикладів.

У березні 2008 року, коли ми приєдналися до проекту, одним із перших рішень було працювати з містами. Було створено команди: в кожному місті призначили керівника проекту, відповідального за процес підготовки. Водночас в усіх містах працюють координатори по тих же галузях, що й у нашій компанії «PL.2012» і вони працюють разом. Кожні шість тижнів ми організовуємо зустрічі з командами всіх міст, на яких обговорюємо, що було досягнуто з моменту нашої останньої зустрічі, а також що заплановано на наступні шість тижнів. Чому? Тому що в такому разі ми маємо можливість справді контролювати проекти. Наприклад, ми запитуємо: які рішення будуть прийняті в місцевих комітетах 25 травня для досягнення мети, запланованої на 13 червня. Таким чином, це дуже тісна співпраця, ми в курсі всього, що має бути зроблено.

Водночас, ми підтримуємо міста. Наприклад, в нас існує спеціальний закон про інвестиції: якщо знаходять інвестора для Євро-2012, його вносять до спеціального списку проектів. Це дає змогу містам швидше приймати рішення. Час – дійсно, важлива складова в цьому проекті.

Можуть здатися дивними мої наступні слова, але ми нічого не робимо для Євро-2012, ми маємо на увазі, що кожна інвестиція – це добро для країни, для міста. Ми працюємо як одна команда, весь час шукаючи найкращі рішення. Дуже часто в одних містах знаходять гарні рішення, інші можуть вивчити їхній досвід і прийняти такі самі рішення. Це командна робота.

– Чи плануєте Ви вносити зміни до управління процесом підготовки після того, як конкретні міста буде обрано? – Єдина можлива зміна – це те, що ми працюватимемо ще тісніше з містами і з УЄФА.

– Питання, яке турбує поляків і українців – розподіл міст між країнами. Скажіть відверто, чи спроможна Польща підготувати шість міст на високому рівні у разі, якщо УЄФА прийме таке рішення?

– Тут існує три важливих моменти. Кожен у Польщі має розуміти, що рішення щодо надання права організовувати чемпіонат з футболу Євро-2012 у двох країнах було прийнято завдяки Україні, особливо пану Суркісу та людям із Федерації.

По-друге, наш пріоритет – зробити турнір разом, але, якщо бути чесним, ми не приймаємо рішення, це робить виключно УЄФА. Природно, що коли турнір організовується спільно, мова має йти про рівний розподіл і ми це усвідомлюємо. У той же час ми не маємо права говорити керівникам УЄФА, що вони мають робити. Вони організовують цю подію вчотирнадцяте. Вони – дійсно, досвідчені фахівці, які розуміють цілі та пріоритети. Я переконаний, вони приймуть належне рішення.

– М.Платіні під час останнього візиту до України сказав, що угода про паритетний розподілу міст до УЄФА не надходила. Чи докладають спільні зусилля обидві країни щоб переконати УЄФА прийняти таке рішення?

– Ми маємо розуміти, що є важливим для УЄФА - це стадіони, аеропорти, транспорт, тренувальні бази, ІТ-комунікації та безпека. Це те, над чим ми працюємо разом із Україною та експертами УЄФА і тому експерти знають про все. Звісно, під час засідання Комітету 8 травня ми, Польща та Україна, матимемо спільний підхід до проведення турніру.

– Як ви вважаєте, яке рішення може бути найкращим для обох країн під час засідання УЄФА в Бухаресті 13 травня?

– Гадаю, найкращим рішенням буде те, яке буде влаштовувати всі сторони.