Тимошенко вірить, що Шахтар виграє Кубок УЄФА

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала донецький “Шахтар ” із виходом у фінал Кубка УЄФА і висловила сподівання, що переможцем турніру стане саме український клуб.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

“Вітаю обидві українські суперкоманди з прекрасною грою у півфіналі Кубка УЄФА. Це прекрасно, коли два наші клуби грають у такому престижному турнірі.

Вболівати легко, бо знаєш, що все одно переможе Україна, український футбол.

Ви молодці, хлопці, ви просто супер!”, - цитує прем’єра прес-служба уряду.

За словами Ю.Тимошенко, вона особисто вболівала за обидві команди. “Вчора більше поталанило «гірникам», але в «Динамо» (Київ) вже є два єврокубки. Тепер я сподіваюсь і вірю, що ще один європейський футбольний приз буде у «Шахтаря». Вони заслужили. Я вірю в «Шахтар», я вірю в перемогу”, - йдеться у привітанні глави уряду.

Я точно знаю, наголосила Ю.Тимошенко, що така гра, такий спорт єднають країну, і вона знає точно, що “20 травня уся країна - від Ужгорода до Луганська - сяде біля телевізорів, щоб уболівати за прекрасне видовище, за велику Україну”.

Своє привітання прем’єр завершила словами: “Вперед «Шахтар»! Україна сильна!”