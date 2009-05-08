Донбас Арену відкриють 29 серпня

Церемонія урочистого відкриття нового стадіону в Донецьку «Донбас Арена» відбудеться 29 серпня – в день міста і День шахтаря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Шахтар», про це після закінчення матчу з ФК «Динамо» сказав президент клубу Рінат АХМЕТОВ.

«Ми поки що про це не говорили, але сьогодні я можу сказати, що урочисте відкриття «Донбас Арени» відбудеться в знаменний для «Шахтаря», для всього нашого краю день — День міста і День шахтаря — 29 серпня цього року», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він підкреслив, що 29 серпня – це символічна дата і запросив усіх на відкриття стадіону.

Довідка УНІАН. «Донбас Арена» відноситиметься до категорії «еліт» за кваліфікацією УЄФА і стане однією з найсучасніших спортивних споруд Європи. Стадіон за кількістю місць – 51 тис. 267 – буде другим в Україні і прийме матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Вартість арени становить 1 млрд. 210 млн. грн., будівництво фінансується з бюджету футбольного клубу «Шахтар».

Зараз на «Донбас Арені» закінчуються роботи з укладання газону футбольного поля, встановлення і наладки всіх систем життєзабезпечення. Крім того, триває розбиття парку навколо стадіону і висадження зелених насаджень.