Ізраїль допоможе Одесі з підготовкою до ЧЄ-12

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ і заступник генерального директора МЗС Ізраїлю – голова департаменту Центральної Європи і Євразії Пінхас АВІВІ обговорили питання зміцнення культурного співробітництва у рамках підготовки до переговорів про введення безвізового режиму між двома країнами.

«Ми сподіваємося, що переговори про введення безвізового режиму почнуться ближче до кінця поточного року, - заявив після зустрічі з мером Одеси П.АВІВІ. Він висловив переконання, що «ця тема цікавить дуже багатьох в Україні. Держава Ізраїль також вважає важливою багатогранну співпрацю з Україною».

За словами заступника гендиректора МЗС Ізраїлю, «вже підготовлений ряд проектів двосторонньої співпраці, зокрема, в області культури і науки. Одеса, звичайно, буде частиною цих проектів».

На зустрічі, сказав П.АВІВІ, також обговорювалися перспективи розвитку побратимських відносин між Одесою і Хайфою і розширення так званої «молодіжної дипломатії».

«Якщо молоді люди України і Ізраїлю зустрічаються і залишаються друзями сьогодні, - переконаний високий гість, - можна розраховувати, що вони будуть ставитися один до одного з повагою і в похилому віці».

Е.ГУРВІЦ розповів гостям з Ізраїлю про міжнародні і побратимські зв`язки Одеси, а також про підготовку міста до прийому учасників і гостей Євро-2012. «Ми з нетерпінням чекаємо рішення УЄФА про те, які міста України прийматимуть Європейський Чемпіонат з футболу в 2012 році, - підкреслив Е.ГУРВІЦ. – І сподіваємося, що Одеса одержить статус такого міста».

У зустрічі заступника генерального директора МЗС Ізраїлю з мером Одеси взяли участь начальник відділу Євразії департаменту Центральної Європи і Євразії МЗС Ізраїлю Гері КОРЕН і Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Мерія організувала для П.АВІВІ і осіб, що його супроводжують, екскурсію пам`ятними історичними місцями, пов`язаними з розвитком патріотичного єврейського руху в Одесі.