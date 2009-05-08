У Львові на стадіоні почали зводити глядацькі трибуни

У Львові на будівництві нового стадіону до Євро-2012 почали зводити несучі колони рядів, що розташовуватимуться на першому ярусі футбольної арени.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, на майбутній північній трибуні стадіону вже зведено 12 із 24 колон.

Згідно з графіками будівництва, встановлення усіх колон під посадкові ряди на першому ярусі стадіону триватиме до кінця серпня.

Ці роботи ведуться із одночасним завершенням фундаментних робіт, зокрема, спорудження фундаменту на головній трибуні - західній. Усі фундаментні роботи будуть завершені до кінця травня.

Довідка УНІАН. Генеральним підрядником будівництва нового стадіону у Львові є ТОВ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (Маріуполь). Фінансування робіт, попередня кошторисна вартість яких становить 609 млн. грн., здійснюється з бюджету міста. Проектна кількість місць на новій арені - 34 тисячі.

Разом з тим, УЄФА визначить приймаючі матчі Євро-2012 міста в Україні та Польщі 13 травня після засідання Виконкому організації в Бухаресті (Румунія). Наразі на право прийняти Євро-2012 претендують по шість міст в кожній країні.