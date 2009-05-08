Для Ахметова зустріч з Динамо стала найкоротшою в сезоні

Президент “Шахтаря” Рінат Ахметов поїхав зі стадіону в Донецьку, де проходив півфінальний матч у відповідь Кубка УЄФА “Шахтар” - “Динамо” на 46-ій хвилині, відразу після закінчення першого тайму, повідомляє прес-служба клубу.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи не став минулий матч для нього найкоротшим, Р.Ахметов відповів: «Так, на сорок шостій хвилині я вже «катапультувався». Він додав, що не бачив, як «Динамо» забило м`яч у відповідь.

«Цього разу мені інтуїція підказала, щоб я вже на сорок шостій хвилині виїхав. Тобто це відбулося відразу після свистка судді. Я навіть не бачив пропущений гол. Таке у мене вперше. Напевно, якась сила мене видавила із стадіону», - сказав президент «Шахтаря». За його словами, вночі після матчу йому буде не до сну, бо «ще треба другий тайм подивитися».

Говорячи про поєдинок, Р.Ахметов відзначив, що “Шахтар” виглядав непогано і привітав тренерський штаб, всіх співробітників клубу і уболівальників з виходом команди у фінал Кубка УЄФА.

Окремо Р.Ахметов висловив подяку головному тренерові Мірчі Луческу за те, що він «витримав дуже важку осінь». За словами президента «Шахтаря», «не кожен тренер зможе так гідно витримати подібний тиск, який відчував Містер».

Р.Ахметов повідомив, що на стадіоні в Донецьку були присутні Йосип Кобзон і Ігор Крутий і висловив їм подяку за підтримку «Шахтаря». Більше того, додав Р.Ахметов, І.Кобзон навіть вгадав рахунок до гри, але це було вже без нього. Сам президент клубу, за його словами, не слухає до гри ніяких прогнозів і не вгадує, який може бути рахунок.