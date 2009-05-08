Ющенко привітав Шахтар із виходом у фінал Кубка УЄФА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав гравців, тренерський штаб та уболівальників футбольного клубу «Шахтар» Донецьк» із перемогою в півфінальному матчі та виходом у фінал Кубка УЄФА 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Продемонструвавши високу майстерність, силу духу і нестримне прагнення до перемоги, уперше в історії європейського футболу у півфіналі зустрілися дві українські команди. Це визначне досягнення, яке увійде в літопис слави вітчизняного спорту», - сказав Президент.

«Ваша звитяга - це гордість нації, міжнародний престиж України, гідний приклад для молодого покоління», - наголосив глава держави.

В.ЮЩЕНКО побажав команді «Шахтар» Донецьк» перемоги у фіналі Кубка УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 травня, донецький “Шахтар” обіграв київське “Динамо” з рахунком 2:1 і за підсумками двох зустрічей вийшов до фіналу Кубка УЄФА.