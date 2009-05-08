Визначилися фіналісти Кубка УЄФА

Поступаючись у рахунку, "Вердер" здобув гостьову перемогу над "Гамбургом" з рахунком 3:2 і пройшов у фінал Кубка УЄФА за правилом виїзного гола. У вирішальному поєдинку 20 травня в Стамбулі бременці битимуться з донецьким "Шахтарем".

За декілька годин до того, як "Вердер" у впертій боротьбі зломив опір "Гамбурга", в Донецьку "Шахтар" з рахунком 2:1 узяв гору над київським "Динамо" і теж вийшов до фіналу.

Варто відзначити, що у вирішальному поєдинку німці не зможуть розраховувати на Дієго і Пісарро, які дискваліфіковані через перебір жовтих карток. У донеччан з тієї ж причини фінальний поєдинок у Стамбулі пропустить Томаш Хюбшман.

Кубок УЄФА. 1/2. Матчі у відповідь

"Шахтар" – "Динамо" 2:1 (Жадсон 17, Ілсіньйо 89 – Бангура 47).

Тиждень тому у Києві команди зіграли у нічию 1:1.

"Гамбург" - "Вердер" 2:3 (Оліч 13, 87 - Дієго 29, Пісарро 66, Бауманн 83)

Перший матч: 1:0.