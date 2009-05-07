Розміщення гостей Євро-2012: Київ і Донецьк не готові?

Станом на 6 травня 2009 року, дефіцит готельних номерів до Євро-2012 в Україні складає 4424 апартаменти. Про це йдеться у звіті, який направили в Кабінет Міністрів керівники міст, які претендують на проведення ЧЄ. У документі враховані тільки ті готелі, власники яких вже підписали відповідні зобов`язання перед компанією TUI Travel PLC – агентством, що відповідає за готельне обслуговування в рамках УЕФА Євро-2012.

Лідером за кількістю готельних номерів є Львів, який перевиконав вимоги УЄФА на 581 апартамент (всього – 3126 номер). Проте експерти відзначають, що лідерство галичан в деякій мірі є віртуальним. «У перелік готелів регіону включені не тільки готелі Львівської, але і довколишніх областей – Івано-Франківської і Волинської. На сам Львів доводиться всього близько 40% вказаної у звіті кількості номерів. «Є серйозна загроза того, що західноєвропейські вболівальники остерігатимуться їхати на матч і жити при цьому далеко від міста його проведення », - вважає Антон Горішняк, директор аналітичного агентства «Євромоніторинг-XXI».

За Львовом по забезпеченню гостей Євро-2012 готелями йде Харків, який гарантував TUI Travel PLC 2983 номери. Слобожанщина так постаралася, що у результаті змогла надати на 218 номерів більше, ніж того вимагає УЄФА. «Харківська влада зволікала з вирішенням питання з готелями до останньої хвилини, але встигла вскочити в останній вагон, і задовольнити УЄФА» - коментує пан Горішняк

Сусідній Дніпропетровськ, у свою чергу, рапортував про готовність 2683 номерів, що на 153 апартаменти більше необхідної кількості. Експерти акцентують увагу на тому, що брак номерів регіон надолужив за рахунок п`ятизіркових готелів. «У Дніпропетровську досить відповідально підійшли до вирішення «готельного» питання, сьогодні там повним ходом йде будівництво нових суперсучасних готелів категорій «4 зірки» і «5 зірок». Більш того, дніпропетровські інвестори навіть оголосили про готовність частково допомогти Донецьку зі спорудденням нових готелів», - відзначає експерт

Неоднозначною є ситуація в Одесі, яка, маючи статус курортного міста, змогла гарантувати тільки 2631 номер і ледве-ледве дотягла до нормативу УЄФА (всього на 6 апартаментів більше кількості, яку вимагає УЄФА). «Проблема Одеси не стільки в кількості, скільки в якості номерного фонду, адже більшість готелів міста були споруджені у минулому і позаминулому століттях», - пояснює директор аналітичного центру «Євромоніторинг-XXI».

В той же час, в цілому загальна ситуація з готовністю готельного господарства по країні залишається дуже важкою. Дефіцит номерів складає 4424 номери: 2026 апартаментів у Донецьку і 3356 – в Києві. Причому столиця Донбасу, на думку експертів, знаходиться у важчій ситуації. «Без Києва чемпіонату не буде, тому до спорудження нових готелів у столиці підключаться не тільки приватні інвестори, але і держава. А ось за Донецьк тривожно, адже до недавнього часу це місто сприймалося як найбільш підготовлене до Євро-2012, а картина по готелях серйозно знижує шанси столиці Донбасу», - вважає пан Горішняк.

Нагадаємо, що на 13 травня заплановано засідання виконкому УЄФА, на якому визначаться міста, які прийматимуть ЧЄ в Україні і Польщі. В Україні претендентами є Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Львів, Одеса, Харків; у Польщі – Варшава, Вроцлав, Гданьськ, Краків, Познань і Хожув. Раніше президент УЄФА Мішель Платіні заявляв, що право на проведення матчів Євро-2012 отримають найбільш підготовлені міста, в яких будуть в наявності необхідні об`єкти інфраструктури (стадіони, аеропорти, транспортна інфраструктура, індустрія гостинності та ін.).