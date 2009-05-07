Шахтар - Динамо: на кого ставлять букмекери

Донецький "Шахтар" є фаворитом другого півфінального матчу Кубка УЄФА з київським "Динамо" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу донеччан ставки приймаються 2,10 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більше ймовірність події), на нічию - 3,20 до 1, а перемога "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 3,60. Також букмекери упевнені, що "Шахтар" зуміє пробитися у фінал за сумою двох матчів. Коефіцієнт на вихід у фінал "гірників" складає 1,50 до 1, тоді як на "Динамо" 2,50 до 1.

В іншій півфінальній парі "Гамбург" - "Вердер" фаворитом також є господарі поля. На їх перемогу ставки приймаються як 2,40 до 1, на нічию - 3,40 до 1, а перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 2,80.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка УЄФА "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Донецьку. Початок гри о 19:30, пряма трансляція на телеканалі "Інтер".

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