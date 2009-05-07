Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначився на останніх секундах
08:57, 07 травня 2009Футбол 2012
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Завершився матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі - Барселона 1:1 (перший матч - 0:0). На останніх секундах іспанці зрівнюють рахунок і забитий на чужому полі м`яч виводить їх до фіналу, де вони зіграють з Манчестер Юнайтед.
Фінал Ліги чемпіонів-2008/09 пройде в Римі 27 травня на стадіоні "Олімпіко", місткість якого складає 72 тис. 689 чоловік.
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