Прем`єри України та Польщі обговорять питання ЧЄ-12 7 травня
16:44, 06 травня 2009Футбол 2012
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Під час засідання Ради ЄС у Празі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК зустрінеться з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 7 травня у Празі у рамках участь у засіданні Ради Європейського Союзу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі польського прем’єра, керівники урядів планують обговорити проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Зокрема, сторони планують визначити дату засідання спільного організаційного комітету під головуванням прем’єрів, яке раніше планувалось на квітень.
Крім цього, Д.ТУСК планує обговорити з Ю.ТИМОШЕНКО інші питання двосторонньої співпраці.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО відмінила запланований на 30 квітня візит до Польщі.
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