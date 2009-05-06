Київський готель ”Спорт” хоче незаконно привласнити Мінспорту?

Керівництво столичного держпідприємства "Готель "Спорт" категорично спростовує звинувачення Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту щодо нібито намірів незаконним способом вивести готель з власності держави з метою його подальшої приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила юрист готелю Ганна ЯРМОЛЕНКО у ході прес-конференції на тему “Свавілля з боку міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА”.

"Ми хочемо спростувати усі звинувачення на нашу адресу Міністерства сім’ї, молоді та спорту, що працівники готелю роблять спроби привласнити це підприємство, і що начебто цей готель належить громадянину Молдови… Хронологія подій говорить, що саме Міністерство молоді та спорту має наміри заволодіти майном готелю", - сказала Г.ЯРМОЛЕНКО.

За її словами, “після другого приходу ПАВЛЕНКА в крісло міністра” з боку Мінспорту “почалися втручання в господарську діяльність готелю”. Зокрема, це спроби внести зміни до штатного розпису підприємства і запровадити посаду першого заступника генерального директора з Євро-2012, ініціативи щодо виведення готелю з переліку об’єктів держвласності, що не підлягають приватизації, та останній наказ Мінспорту щодо тимчасової передачі НСК “Олімпійський” частини номерного фонду готелю, сказала Г.ЯРМОЛЕНКО.

Вона підкреслила, що ці накази суперечать чинному законодавству і не можуть бути виконані керівництвом готелю, а роз’яснень з міністерства щодо їх виконання підприємство не отримувало.

Стосовно причетності до махінацій з майном готелю громадянина Молдови, то, за словами начальника юридичного відділу готелю Олексія ПЕТРУСЕНКА, Мінспорту поінформували про цю справу ще рік тому і сьогодні здивовані, чому про неї згадали саме зараз. О.ПЕТРУСЕНКО повідомив, що йдеться про підробне доручення на отримання фіктивного кредиту, видане громадянину Молдови ніби-то керівництвом готелю “Спорт” ще у 2004 році, за яким готель виступав у якості фінансового забезпечення кредиту.

Він додав, що саме готель звернувся до правоохоронців і за його ініціативою була порушена кримінальна справа. У ході розслідуваня молдавські правоохоронці встановили, що печатка на документі – підроблена, і вже знайшли її у шахрая. Разом з тим, підпис тодішнього гендиректора виявився ніби справжнім, хоча юристи готелю піддають це сумніву. За словами О.ПЕТРУСЕНКА, гендиректор у той час не мав права підписувати подібні доручення, крім того, сам колишній керівник заперечив підписання названого документу.

Зараз, зазначив О.ПЕТРУСЕНКО, судовий розгляд по справі про фіктивний кредит триває у Молдові в апеляційній інстанції.

Про інцидент, який трапився у приміщенні готелю “Спорт” 28 квітня, коли міністр Ю.ПАВЛЕНКО жбурнув папери в обличчя в.о. гендиректора Юрія СУПРУНЮКА й останній зазнав травм, повідомив керівник служби безпеки підприємства Володимир БЛАУЦЯК. Він зауважив, що був присутній при цьому інциденті, і наголосив, що “зі сторони в.о. гендиректора не було ніяких вчинків чи слів, які так збурили пана міністра”.

В.БЛАУЦЯК зазначив, що постраждалому керівнику підприємства “було нанесено морального удару”, а струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму Ю.СУПРУНЮК міг отримати, коли “вдарився потім головою об стіну”. За словами керівника служби безпеки, постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні і вже після одужання, імовірно, вирішить, чи подавати до суду на міністра спорту.

У свою чергу нинішній в. о. гендиректора готелю Олександр АТАЄВ повідомив, що на сьогодні є низка наказів та розпоряджень Мінспорту, які частково оскаржені готелем і визнані недійсними судом, частково відмінені самим міністерством. За його словами, наразі готель оскаржує наказ міністерства про безоплатну передачу НСК “Олімпійський” частини власного номерного фонду.

О.АТАЄВ також повідомив, що керівництво готелю “Спорт” направило відповідні звернення щодо неправомірних дій Мінспорту до Президента України, прем’єр-міністра, Генеральної прокуратури та прокуратури міста Києва, Фонду державного майна та інших державних установ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що вдалося зупинити спробу вивести готель «Спорт», розташований у Києві поблизу НСК «Олімпійський», із власності держави. За його інформацією, керівництво держпідприємства намагалося провести оборудку з метою незаконної приватизації готелю. За такого розвитку ситуації перед Україною поставала загроза втратити право на проведення Євро-2012.