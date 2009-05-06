Збірна України зберегла свої позиції у рейтингу ФІФА
Лідер - чинний чемпіон Європи
Сьогодні ФІФА оприлюднив черговий оновлений рейтинг-лист національних футбольних команд, у якому збірна України зберегла за собою 22-гу позицію.
Про це УНІАН повідомили в інформ-службі Федерації футболу України.
У травневому рейтингу ФІФА лідирує, як і раніше, діючий чемпіон Європи − збірна Іспанії. Друге місце – за Німеччиною, а третє залишилося за голландцями. Далі йдуть збірні Бразилії та Італії.
Щодо суперників української команди у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Англія та Хорватія займають відповідно 7-му та 8-му сходинки, Білорусь опустилася на дві позиції (82), по одному місцю втратили Казахстан (137) та Андорра (196).
Наступний рейтинг ФІФА буде оприлюднений 3 червня.
Рейтинг ФІФА за станом на 6 травня 2009 р.: 1. (1.) Іспанія − 1729
2. (2.) Німеччина − 1362
3. (3.) Нідерланди − 1360
4. (4.) Бразилія − 1281
5. (5.) Італія − 1271
6. (6.) Аргентина − 1195
7. (7.) Англія − 1173
8. (8.) Хорватія − 1151
9. (9.) Росія − 1117
10. (10.) Франція − 1074
11. (11.) Португалія − 1013
12. (12.) Чехія − 968
13. (13.) Греція − 927
14. (14.) Туреччина − 923
15. (15.) США − 919
16. (16.) Уругвай − 909
17. (17.) Парагвай − 906
18. (18.) Швейцарія − 883
19. (19.) Камерун − 871
20. (20.) Болгарія − 840
22. (22.) Україна − 832