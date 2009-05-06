Збірна України зберегла свої позиції у рейтингу ФІФА

Сьогодні ФІФА оприлюднив черговий оновлений рейтинг-лист національних футбольних команд, у якому збірна України зберегла за собою 22-гу позицію.

Про це УНІАН повідомили в інформ-службі Федерації футболу України.

У травневому рейтингу ФІФА лідирує, як і раніше, діючий чемпіон Європи − збірна Іспанії. Друге місце – за Німеччиною, а третє залишилося за голландцями. Далі йдуть збірні Бразилії та Італії.

Щодо суперників української команди у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Англія та Хорватія займають відповідно 7-му та 8-му сходинки, Білорусь опустилася на дві позиції (82), по одному місцю втратили Казахстан (137) та Андорра (196).

Наступний рейтинг ФІФА буде оприлюднений 3 червня.

Рейтинг ФІФА за станом на 6 травня 2009 р.: 1. (1.) Іспанія − 1729

2. (2.) Німеччина − 1362

3. (3.) Нідерланди − 1360

4. (4.) Бразилія − 1281

5. (5.) Італія − 1271

6. (6.) Аргентина − 1195

7. (7.) Англія − 1173

8. (8.) Хорватія − 1151

9. (9.) Росія − 1117

10. (10.) Франція − 1074

11. (11.) Португалія − 1013

12. (12.) Чехія − 968

13. (13.) Греція − 927

14. (14.) Туреччина − 923

15. (15.) США − 919

16. (16.) Уругвай − 909

17. (17.) Парагвай − 906

18. (18.) Швейцарія − 883

19. (19.) Камерун − 871

20. (20.) Болгарія − 840

22. (22.) Україна − 832