Луческу планує заганяти динамівців і скористатися їх втомою

Головний тренер донецького “Шахтаря” Мірча Луческу має намір таким чином побудувати гру команди у матчі-відповіді півфіналу Кубка УЄФА, щоб вимотати гравців київського “Динамо” і скористатися їх втомою для перемоги у відповідальному поєдинку.

Як повідомляють у прес-службі ФК «Шахтар», про це він сказав сьогодні під час предматчевої прес-конференції в Донецьку.

“Найважливіше - тактично побудувати гру і знати, як зробити так, щоб суперник більше втомлювався. Грамотні дії команди - примусити суперника більше втомлюватися», - сказав М.Луческу. Він вважає, що «гірники» успішно справляються з цим завданням і напевно тому здається, що наприкінці гри вони свіжіші, ніж супротивник.

Наставник «Шахтаря» також повідомив, що не думає про можливий виступ у фіналі Кубка УЄФА, оскільки зосереджений на завтрашньому півфіналі. «Завтра є гра - перед командою завдання досягнути результату, який дозволить пройти у фінал. Якщо думатимемо про те, хто зіграє у фіналі, то не підготуємося до гри належним чином», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 7 травня, в Донецьку відбудеться матч- відповідь 1/2 фіналу Кубка УЄФА між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». Початок зустрічі – в 19.00, пряма трансляція на телеканалі Інтер.

У першому матчі 30 квітня в Києві команди зіграли в нічию – 1:1.