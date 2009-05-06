МЮ знову у фіналі Ліги чемпіонів

Діючий переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" вийшов у фінал нинішнього розиграшу турніру, обігравши по сумі двох матчів "Арсенал" - 4:1. У матчі-відповіді в Лондоні у гостей після гола Пак Чжі Суна дубль оформив Кріштіану Роналду. "Каноніри" відповіли лише м`ячем з пенальті Робіна ван Персі.

Поразка тижневої давності на "Олд Траффорд" з мінімальною перевагою залишала непогані шанси "Арсеналу". Після переїзду в 2006 році із старенького "Хайбері" на надсучасний "Емирейтс Стедіум" лондонці зберегли приємну традицію: команда Арсена Венгера украй впевнено грає проти "Манчестер Юнайтед" на своєму полі. Ось і в рамках чемпіонату в листопаді "каноніри" перемогли дружину сера Алекса Фергюсона з рахунком 2:1.

Що таке поразка в Лізі чемпіонів "МЮ" майже забув: востаннє невдача спіткала команду в півфіналі-2006/07 в протистоянні з "Міланом". З тих пір в активі діючого переможця турніру значилися 24 матчі без осічок. До того ж в цьому розиграші підопічні Фергюсона пропустили всього п`ять м`ячів, які "вклалися" в три поєдинки. "Арсенал", щоправда, міг відповісти своєю приємною статистикою. У цій Лізі чемпіонів фіналіст-2005/06 на своєму полі не програвав, а остання домашня невдача в єврокубках у "канонірів" була датована грою з "Челсі" в квітні 2004 року. Після неї лондонці 27 зустрічей ішли з перемогами-нічиїми, доки в 100-му матчі на європейській арені не нарвалися на "МЮ". І вперше в історії не взяли півфінальний бар`єр.

Команда Венгера четвертий сезон підряд залишиться без призів. Вигравший всі три своїх фінали головного клубного турніру Старого Світу "МЮ" спробує першим в новітній історії Ліги чемпіонів захистити титул. Його суперником або, як і в Москві-2008, стане "Челсі", або тріумфатор Парижа-2006, дуже яскрава цього сезону "Барселона". Підопічні Гуса Хиддінка і Хосепа Гвардіоли після 0:0 на "Ноу Камп" спробують пред`явити докази своєї сили в середу, 6 травня, в Лондоні. Другий за два дні лігочемпіонський спектакль в британській столиці буде даний на "Стемфорд Бридж".

Ліга чемпіонів 1/2 фіналу

Матч-відповідь

"Арсенал" (Англія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:3 (0:2)

Голи: Пак Чжі Сун, 8 (0:1). Кріштіану Роналду, 11 (0:2). Кріштіану Роналду, 61 (0:3). ван Персі, 76 - з пенальті (1:3).

"Арсенал": Альмунія, Санья, Коло Турі, Джуру, Гіббс (Ебуе, 46), Уолкотт (Бендтнер, 63), Фабрегас, Сонг, Насрі, ван Персі (Вела, 79), Адебайор.

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар, О`ши, Фердинанд, Відіч, Евра (Рафаель Та Сілва, 65), Пак Чжі Сун, Флетчер, Керрік, Андерсон (Гіггз, 63), Руні (Бербатов, 66), Кріштіану Роналду.

Попередження: Насрі, 69. Адебайор, 81. Ебуе, 86.

Видалення: Флетчер, 75 (фол "останньої надії").

Суддя: Розетті (Італія).

Перший матч - 0:1.

"Спорт Експрес"