УЄФА помилково покарав Фернандіньо

Напередодні матчу-відповіді з "Динамо" "гірники" помилково не долічилися Фернандіньо – ще вчора на офіційному сайті УЄФА була інформація про те, що бразилець Фернандіньо одержав попередження на 82-ій хвилині першого матчу з "Динамо".

А це означає, що один з провідних півзахисників дончан із-за перебору карток повинен пропустити гру-відповідь, повідомляє Терикон.

Здавалося, що це елементарна помилка – насправді картку отримав бразильський "динамівець" Корреа. Але з УЄФА на адресу "Шахтаря" прийшло повідомлення про те, що матч-відповідь пропускають Кучер і Фернандіньо.

Лише після того, як донецький клуб попросив роз`яснень з приводу дискваліфікації бразильця, в УЄФА спохватилися і оперативно вирішили проблему, проінформувавши "Шахтар" про те, що відбулася технічна помилка і Фернандіньо, звичайно, зможе зіграти в Донецьку.

Взагалі, такі помилки – велика рідкість для УЄФА. А дисциплінарна ситуація в «Шахтарі» і так залишається непростою: Хюбшман, Фернандіньо, Луіс Адріано і Срна як і раніше "висять" на картці, і попередження в грі-відповіді позбавить цих футболістів участі у фіналі Кубка УЄФА, хоча туди ще потрібно потрапити. Кучер, що одержав картку в першій грі, в Донецьку не зіграє.

У "Динамо" таких гравців двоє – Алієв і Михалик (травмований).