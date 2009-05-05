У Києві говорять про залучення Ізраїлю до підготовки Євро-2012

У Києві сьогодні проходять політичні консультації між Міністерствами закордонних справ України і держави Ізраїль, в ході яких обговорюється можливість залучення ізраїльської сторони до підготовки проведення в Україні Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Зокрема, за його словами, під час консультацій обговорюються перспективи розвитку українсько-ізраїльських відносин та актуальні проблеми міжнародного життя.

«Крім того, обговорюється питання можливого долучення ізраїльської сторони в питанні підготовки до проведення в Україні Євро-2012», - сказав він.

Українську делегацію на консультаціях очолює заступник міністра закордонних справ Олександр ГОРІН, ізраїльську – заступник генерального директора МЗС Пінхас АВІВІ.