На реконструкції Олімпійського вже зекономлено 150 млн. грн.

На реконструкції Національного спорткомплексу «Олімпійський» в рамках підготовки до Євро-2012 вже вдалося зекономили близько 150 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«З тих сум, які на першому рівні були подані генеральним підрядником, в силу перевірки кожної цифри ми вже сьогодні зекономили, зберегли для реконструкції НСК «Олімпійський» близько 150 млн. грн.», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Водночас він зауважив, що це не остаточна цифра, оскільки частину видів робіт ще не подано на експертизу. Тому міністр вважає, що остаточна вартість всіх робіт на НСК може бути меншою за визначену попередньо.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, всі фінансові показники і уточнена вартість робіт з реконструкції стадіону стануть відомими орієнтовно 20 травня після того, як «Укрдержбудекспертиза» надасть комплексний висновок. Після цього, додав міністр, Кабінет міністрів затвердить остаточний проект реконструкції і титул будови.

Крім того, міністр підкреслив, що витрати коштів на реконструкцію стадіону і якість проведених робіт постійно контролюються трьома різними органами, що перевіряють відповідність вартості закуплених будівельних матеріалів.

Щодо стану робіт, то Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що на сьогодні вже завершено першу фазу будівельних робіт і зараз триває друга фаза, в рамках якої проводиться не лише будівництво в чаші стадіону, а й реконструкція мереж під ним. За словами міністра, це дуже серйозна робота, оскільки підземні комунікації не ремонтувалися багато років, «пів-Києва залежить від цих мереж». «Тому я можу гарантувати за кожну цеглинку, що вона відповідає сьогодні проекту», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО, додавши, що всі роботи на НСК проводяться згідно із затвердженими графіками.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК “Олімпійський“ проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Готовність арени до прийому матчів чемпіонату визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення турніру в нашій державі. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію - на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 тис. 423 глядачі.

Попередня вартість реконструкції спорткомплексу становить 2 млрд. 114 млн. 726,9 тис. грн. Фінансування робіт проводиться з державного бюджету України.