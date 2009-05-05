Мінтранс запрошує інвесторів до розбудови Львівського аеропорту

Міністерство транспорту та зв’язку України запрошує потенційних інвесторів узяти участь у презентації проектів з розбудови державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів», яка відбудеться 18 травня у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, Мінтранс звернувся до провідних будівельних компаній, а також до посольств країн Європи, Азії та Близького Сходу в Україні з проханням поінформувати та запросити зацікавлені компанії з цих країн до участі в презентації.

Крім того, Міністерство також звернулося з проханням до Міністерства закордонних справ України дати доручення Посольствам України у країнах Європи, Азії та Близького Сходу щодо запрошення зацікавлених компаній – потенційних інвесторів цих країн взяти участь у майбутньому заході.

Відповідні листи підписав міністр транспорту та зв’язку Йосип Вінський.

Інвестиційні пропозиції в галузі авіаційного транспорту, зокрема, проекти з розвитку Львівського аеропорту, розроблено Мінтрансзв’язку в рамках підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.