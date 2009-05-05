Львівські школярі проводять футбольні змагання на підтримку Євро-2012

Львівські школярі готуються до Євро-2012 – минулими вихідними у місті відбувся футбольний парад «Діти за Євро-2012», в якому взяли участь футбольні команди школярів загальноосвітніх шкіл та ДЮСШ Львова.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, цей святковий захід став початком проведення Чемпіонату з футболу серед загальноосвітніх шкіл міста «Котим’яч».

У міськраді зазначають, що таким чином відроджують добру традицію проведення подібного чемпіонату серед школярів, оскільки змагання заохочує маленьких львів’ян до спорту та популяризує здоровий спосіб життя. Надалі чемпіонат з футболу серед львівських шкіл буде проводитися щорічно.

Цьогорічний чемпіонат проводитиметься у двох вікових групах 5-6 та 9-11 класи. Він розпочинається сьогодні, 5 травня, та триватиме до кінця навчального року. 1 червня у День захисту дітей відбудеться фінальний матч та урочисте нагородження переможців.

В ході нинішнього параду відбулась урочиста хода довкола Ратуші, потім діти сформували дві шеренги, котрі символізували дві команди і потиснули один одному руки. Після цього юні футболісти, взявшись за руки, утворили навколо Ратуші символічне коло єднання та передавали футбольний м’яч з рук в руки, що символізувало об’єднання всієї громади Львова навколо проведення Євро-2012, а також причетність кожного львів’янина до цієї події.

По завершенню урочистостей діти висловили своє бажання побачити Євро-2012 у Львові, провівши флеш-моб. Тримаючи в руках білі та чорні повітряні кульки, вони сформували живий футбольний м’яч.