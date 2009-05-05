На Донбас Арені встановили і випробували систему поливу

У Донецьку на новому стадіоні «Донбас Арена» встановили і випробували автоматизовану систему поливу футбольного поля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, монтаж системи спринклерів – це останній штрих перед безпосереднім настиланням на арені рулонного газону.

Загалом зрошувати зелену флору «Донбас Арени» будуть 26 автоматичних розбризкувачів: шість – у центральній частині поля, чотири – по кутах, по два великих і маленьких – за воротами і по чотири – за бічними лініями. Працюють вони тільки по черзі. Хоча поєднувати спринклери можна буде в різному режимі і тривалості роботи - для цього існує спеціальна комп`ютерна програма.

Заважати футболістам, які бігатимуть по полю, спринклери не будуть. Кожен з них захований у власне «гніздо» в газоні, тому не видно і безпечно. Під час роботи розбризкувач висувається з посадочного місця, піднімається над рівнем поля приблизно на 20 см, видає порцію води і знову ховається в землю.

Крім того, у разі потреби проведення локальних поливів, по периметру поля є додаткові точки для підключення шлангів.

Кількість води, яку необхідно вилити на газон за один полив, залежатиме від пори року і погодних умов.