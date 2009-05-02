Умови для інвесторів терміналу Львівського аеропорту визначать 15 травня

До 15 травня повинні бути узгоджені інвестиційні пропозиції щодо конкурсу із визначення інвестора з будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт Львів». У випадку, якщо інвестора не буде визначено, новий термінал Львівського аеропорту будуватимуть за кошти держави.

Як повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації, таке рішення було прийнято за підсумками наради щодо стану готовності аеропорту до Євро-2012, яка впройшла у Львові за участю заступника міністра транспорту Петра Кравчука та заступника голови Державіаслужби Анатолія Колісника.

Перед цим, до 10 травня, мають бути підписані договори купівлі із приватними власниками земельних ділянок в районі Львівського аеропорту, які необхідні для розбудови. Кошти на це, 5,1 млн. грн., вже виділено.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Виконком УЄФА назве міста, що отримають право прийняти матчі Євро-2012.