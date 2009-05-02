Результати півфіналу Кубка УЄФА

Відбулися перші півфінальні матчі Кубка УЄФА

Динамо – Шахтар 1:1 (Мілевський 22 – Фернандіньйо 68)

Вердер – Гамбург 0:1 (Троховський 28)

Ігри у відповідь пройдуть 7 травня в Донецьку і Гамбурзі.

Після матчу в Києві Юрій Сьомін сказав, що гра була "знервована", гравці не впоралися з напруженням і тому не показали своєї кращої гри, "хоча ми й мали моменти, щоб забити другий гол. Після перерви ми несподівано сіли на свою половину поля і віддали ініціативу суперникові. Шахтар цим скористався сповна, реалізувавши свій, по суті, єдиний момент" – цитує football.ua.

Схожий коментар дав і Мірча Луческу, назвавши, втім, на відміну від Сьоміна результат справедливим. “Ми не показали навіть 20% гри, яку планували. Все-таки ми вийшли в 1/2 Кубка УЄФА, заслужили цей вихід, і я не розумію, звідки у гравців взялася така острашливість», - сказав він про перший тайм. - Мабуть на хлопців тисла відповідальність за результат. Після перерви все змінилося. Ми перехопили контроль над грою, і пресинг, який удавався киянам в першому таймі в другому зійшов нанівець».