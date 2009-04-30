Україна закликає Італію підтримати скасування візових зборів для українців

Україна закликає Італію як впливового члена Європейського Союзу підтримати ініціативу української сторони щодо скасування візових зборів для громадян України як першого кроку на шляху запровадження безвізового режиму з ЄС.

Про це йшлося сьогодні в Києві під час українсько-італійських політичних консультацій на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств двох країн, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Головуючим від української сторони був заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, від італійської - державний секретар у закордонних справах Італії, Сенатор Альфредо МАНТІКА.

У ході консультацій також були обговорені перспективи подальшої розбудови українсько-італійських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, у тому числі в контексті підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 р., а також шляхи поглиблення двосторонньої співпраці в контексті подолання світової фінансової кризи.

Головну увагу було приділено обговоренню стану та перспектив співробітництва України з ЄС. Італійську сторону було поінформовано про хід переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та створення Зони вільної торгівлі.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо співпраці між Україною та Італією у рамках ООН, зокрема щодо реформування Ради безпеки ООН.

К.ЄЛІСЄЄВ поінформував італійську сторону про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні, а також про заходи, які здійснює керівництво України з метою подолання фінансово-економічної кризи.