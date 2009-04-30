Динамо - Шахтар: спекулянти в паніці

Спекулянти буквально кидаються на шию кожного потенційного вболівальника з проханням купити квиток, повідомляє ТСН.ua

На сьогоднішній матч "Динамо" - "Шахтар", як повідомлялося раніше, квитків у касах немає з першого дня продажу. Але можливість придбати заповітний пропуск на стадіон існує навіть сьогодні.

Перекупники, як завжди на відповідальних матчах, готові "простягнути руку допомоги" уболівальникам. Тільки на цей раз у любителів легкої наживи можуть виникнути проблеми з заробітком.

Справа в тому що, ціна квитка на "чорному ринку" протягом останніх днів, іноді перевищувала номінальну в 3-5 (!) разів. Звісно, що в наших реаліях знайшлося небагато бажаючих заплатити за задоволення вживу дивитися протистояння двох українських грандів, суму, яка в рази перевищує вартість квитка на ЧС-2006 у Німеччині.

В результаті, у злагоджених рядах торговців футбольним щастям ще вчора почала з`являтися легка розгубленість. Якщо протягом минулого тижня, хлопці впевнено намотували круги перед вхідною колонадою стадіону з виразом обличчя, яке свідчило про повну впевненість в майбутньому фінансовому благополуччі, то в середу, їх сервіс став нагадувати нав`язливий.

На адресу перехожих лунали прохання купити квиток, за вартістю, що "усього" у два рази перевищує номінал.

Найгірше, що ситуація з квитками на сьогоднішній поєдинок може повторити картину десятирічної давності. Тоді, нагадаємо, перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів "Динамо" - "Баварія" величезну кількість квитків також було викуплено спекулянтами, але закінчилося все тим, що вже за годину до матчу "бариги" благали купити у них квитки за номіналом. Це мало частковий успіх, а пропуски на матч валялись прямо біля входу на стадіон, а НСК "Олімпійський" під час такого історичного матчу зіяв порожнечами.

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні, 30 квітня, на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського. Початок зустрічі - о 19:30.