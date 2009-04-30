Сьогодні вболівальників у Києві пастимуть понад 2 тис. міліціянтів

Сьогодні у Києві охорону громадського порядку під час матчу на кубок УЄФА між футбольними клубами «Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк) забезпечуватимуть майже 2290 співробітників міліції, в тому числі 900 бійців Внутрішніх військ МВС України та 31 працівник кінологічної служби.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

За інформацією співробітників главку міліції, вже створено оперативний штаб, групи документування, слідчо-оперативні групи тощо.

Крім того, співробітники міліції супроводжуватимуть з місця проживання до місця тренування гравців «Шахтаря». Під посилену охорону буде взято місця, що прилягають до стадіону імені Валерія Лобановського в центрі Києва, на якому відбуватиметься матч, а також на Подолі. Також підсилено охорону центральних станцій метрополітену.

Матч між ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Шахтар» (Донецьк) розпочнеться о 19.30 на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.