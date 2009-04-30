”Розумне” футбольне поле покладе край помилкам у суддівстві

"Розумне" футбольне поле створює голландський виробник штучних газонів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters. Цей винахід покладе край суперечкам щодо суддівських рішень під час матчів, запевняють розробники.

Під штучним покриттям поля розміщуються 44 спеціальних сенсори, які фіксують дані про хід ігри і про перебування гравців на полі. Новинку вже випробували дві місцеві футбольні команди. За словами тренерів, "розумне" поле допомагає в розробці стратегії гри.

Винахід коштує близько 900 тисяч доларів.

Європейська футбольна асоціація вже схвалила цю технологію. Пошуки нових можливостей для "розумного" поля тривають. За словами інженерів голландської компанії, в майбутньому з цією розробкою можна буде одержувати інформацію про те, що роблять гравці на полі і навіть, скільки кисню споживають.