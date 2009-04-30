Експерт: Україна має шанс покращити свій імідж за рахунок Євро-2012

Україна має великий шанс покращити свій міжнародний імідж у зв’язку із проведенням Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у ході круглого столу на тему: “Чи можна створити імідж України у світі за 5 тис. доларів?” віце-президент Української ліги зі зв’язків із громадськістю, президент агентства Bogush Communications Денис БОГУШ.

За його словами, для цього необхідна спеціальна комунікаційна стратегія, увага влади та необхідні ресурси.

Він також вважає за необхідне створити ефективний брендінг України на базі дослідження туристичних, інвестиційних та міграційних потоків.

Д.БОГУШ переконаний, що під час кризи необхідно спрямовувати ресурси не лише на підтримку виживання, але й на розробку стратегій і брендів.

За словами Д.БОГУША, за допомогою технологій формування позитивного іміджу України необхідно покращити сприйняття країни у цільових груп на міжнародній арені, а вдалий брендінг території дозволить ефективно боротися за світові інвестиційні і туристичні потоки.

Як повідомив Д.БОГУШ, його агентство здійснило загальний огляд досліджень, проведених за період з 2000 по 2008 рік у 10 країнах щодо дослідження іміджу України. Результати цього огляду засвідчили, що основними показниками іміджу України є такі: маловпливова і маловідома європейська країна, яка знаходиться у пошуках свого місця в світі; кризова країна, політично нестабільна, з неефективною владою; молода демократична країна, країна Помаранчевої революції; країна Чорнобильської аварії (небезпечна країна); відомі українці – брати КЛИЧКИ, Андрій ШЕВЧЕНКО, Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Руслана ЛИЖИЧКО, Вєрка СЕРДЮЧКА, Сергій БУБКА, Яна КЛОЧКОВА; проблеми з Росією (під впливом Росії); імідж переважно негативний, високі інвестиційні ризики, корупція у всіх органах влади; унікальна українська кухня - борщ, вареники, сало, котлети по-київські; красиві жінки, дешеві повії.

За дослідженнями агентства Bogush Communications, Україна має багато потенціалів, за якими вона може бути лідером у багатьох галузях у світі і використовувати їх для свого розвитку. За словами Д.БОГУША, це аграрний, туристичний та науковий потенціал.

Щодо науково-технічного потенціалу, то Д.БОГУШ відзначив, що тільки за роки Незалежності Україна здійснила близько 300 космічних проектів, у тому числі “Морський старт”. На жаль, відзначив він, на сьогодні такий потенціал України не є елементом іміджу, оскільки основні повідомлення і месиджі, що транслюються назовні, стосуються нестабільності і політичних конфліктів в Україні.