Від Луческу-молодшого хочуть виходу Румунії до фіналу Євро-2012
16:49, 29 квітня 2009Футбол 2012
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Завдання нового тренера збірної
|Резван Луческу
На цій посаді Луческу-молодший змінить Віктора Піцурке, з яким був розірваний контракт через слабкий виступ збірної у відбірному турнірі Чемпіонату світу-2010.
Перед новим головним тренером національною Федерацією футболу поставлено завдання вивести Румунію у фінал Євро-2012.
Найбільшого успіху в своїй кар`єрі Р.Луческу добився з бухарестським "Рапідом", який двічі виграв Кубок Румунії і один раз вийшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА.
Фото Evenimentul Zilei
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