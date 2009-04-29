Від Луческу-молодшого хочуть виходу Румунії до фіналу Євро-2012

Головним тренером збірної Румунії з футболу призначений Резван Луческу. Кандидатура 40-річного фахівця була затверджена на засіданні виконкому Федерації футболу країни, повідомляє

На цій посаді Луческу-молодший змінить Віктора Піцурке, з яким був розірваний контракт через слабкий виступ збірної у відбірному турнірі Чемпіонату світу-2010.

Перед новим головним тренером національною Федерацією футболу поставлено завдання вивести Румунію у фінал Євро-2012.

Найбільшого успіху в своїй кар`єрі Р.Луческу добився з бухарестським "Рапідом", який двічі виграв Кубок Румунії і один раз вийшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА.

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