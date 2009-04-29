Донбас Арену перемістили в донецький готель

У самому центрі донецького готелю «Донбас Палас» побудували новий п`ятизірковий стадіон “Донбас Арена”, точніше його точну копію з пластику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Донбас Арени”, конструкцію, яка тепер займає центральну частину лобі-2, монтували вночі – подалі від допитливих очей.

А вранці на відвідувачів чекав сюрприз: в оточенні столиків, диванів і квітів красувалася Донбас Арена – природно, у мініатюрі.

Макет майбутнього європейського шедевра «розкинувся» на 320 см удовж і 260 см вшир.

Безпосередня будівля стадіону височіє на 24 см від умовної поверхні землі й створює відчуття абсолютної реальності. При бажанні можна навіть зазирнути усередину арени і побачити там цілковиту імітацію футбольного поля й самої чаші.

За образом і подобою відтворений на макеті також парк, який обрамлятиме “Донбас Арену”. Тут є не тільки водна гладь, каскад фонтанів і обертовий гранітний м`яч, але й лавки, альтанки, галявини. Навіть дерева, ялини й чагарники – усього близько 500 екземплярів і кожний – чітко на відведеному йому місці.

Щоб побачити, як це буде, потрібно просто зазирнути до «Донбас Паласу». В прес-службі стадіону зазначають, що повз таку красу байдуже пройти просто неможливо.