Експерти назвали Львів культурною столицею України

13:15, 29 квітня 2009
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60 музеїв, 100 храмів і мільйон туристів

Місту Львову на основі експертних досліджень Державної служби туризму і курортів та «Ради з питань туризму і курортів» присвоєно статус культурної столиці України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Підставами для такого досягнення є понад 100 фестивалів, що проводяться у Львові щорічно, 60 музеїв, 100 храмів різних конфесій та велика зацікавленість містом з боку туристів. За останні два роки їх потік у місто зріс на 40 відсотків і зараз становить понад 1 мільйон осіб щорічно. Серед іноземців, які найбільше відвідують Львів - туристи з Польщі, Німеччини, Австрії, Білорусі, США, Росії, - інформує прес-служба.

Львів відомий як осередок художнього, літературного, музичного та театрального мистецтва. Сьогодні незаперечним свідченням культурного багатства міста є велика кількість театрів, концертних залів, творчих об`єднань, а також проведення тут численних мистецьких заходів.

Завдяки насиченій культурній програмі, розвиненій інфраструктурі (наразі у Львові налічується більше 8000 місць лише в готелях; працюють понад 700 закладів харчування; є вільні WiFi зони в центрі міста; існує гарне сполучення з багатьма країнами світу завдяки авіарейсам (Lufthansa, Austrian Airlines, LOT, CarpatAir, low-cost-перевізник Wizzair). Львів має найбільший туристичний потенціал в Україні.

Сприяє цьому і наявність кадрів для забезпечення попиту в культурній та туристичній сфері – 23 вищих навчальних заклади, серед яких 7 мають таке спрямування. На кожний міський фестиваль, згідно зі статистичними даними, приїжджають близько 10 тисяч туристів.

Підтвердження великого потенціалу розвитку - є дослідження міжнародної консалтингової компанії Monitor Group, що розробляє стратегію конкурентоздатності Львова. Згідно з цим дослідженням, туризм та IT-сектор є двома найбільш привабливими кластерами розвитку у Львові.

Окремим мотиваційним чинником є можливість приймати у Львові матчі Євро-2012.

Для покращення розвитку інфраструктури у місті йде розробка нової міської транспортної стратегії на 20 років. Розробляє її німецька компанія PTV AG.

Окрім того, згідно з останніми даними (рейтингу відомої аудиторської компанії KPMG), Львів є одним із 30 найбільш привабливіших міст світу для розвитку ІТ-технологій.

Довідка УНІАН. У Львові, вперше в Україні, започатковано ряд міських фестивалів - Свято Кави, Шоколаду, Пампуха, День батяра, фестивалі «Етновир», «Країна мрій», міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев», молодіжний театральний фестиваль «Драбина», які вже стали традиційними для мешканців та гостей міста.

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