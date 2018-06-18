Згібнєв Бонєк: Євро 2012 пройде в 4 українських та 4 польських містах

Інтерв’ю газеті Polska відомого польського футболіста та спортивного діяча Збігнєва Бонєка, котрий був одним із кандидатів на посаду глави польської федерації футболу (PZPN) восени минулого року. За результатами виборів на посаду глави федерацїї прийшов Гжегож Лято. Але пан Збігнев у курсі всіх футбольних справ у Польщі, а також того, як іде підготовка у наших сусідів та партнерів до Євро-чемпіонату.

У Польщі все частіше говорять про те, що більше матчів Євро 2012 може відбутись у нас. Навіть президент УЄФА Мішель Платіні щораз більш рішуче говорить, що поділ міст не обов’язково повинен бути симетричним. На вашу думку, можливий варіант 6 стадіонів у Польщі та 2 в Україні? Я б не сприймав ці спекуляції надто серйозно. Прошу звернути увагу, що про це говорять люди, котрі не мають нічого спільного з організацією Євро-2012. Не пригадую собі такого типу офіційних висловлювань зі строни Міхала Лісткевича чи Адама Ольковіча.

Але глава PZPN Гжегож Лято говорив про те, що Польща може організувати Євро-2012 з Німеччиною, а не Україною... Пам’ятаю ці слова, бо був тоді в програмі «Крапка на І» в Моніки Олейнік. Гжегож Лято сказав ці слова під впливом ейфорії. Відомо, що саме того дня він виграв вибори на посаду глави PZPN. Тепер він ретельніше добирає слова.

Президент української федерації футболу все частіше говорить, що поляки невдячні. Зрештою, саме він добився проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, а ми тепер робимо все, аби змаргіналізувати українців

Це бізнес. Слово «солідарність» треба резервувати для інших випадків. Однак, трохи треба погодитись із Суркісом. Тільки з тих спепуляцій нічого не випливає. Я певен, що 13 травня виконком УЄФА встановить поділ 4+4

Маєте неформальну інформацію? Інтуіція мені підказує, що поділ буде рівним. Але це не мусить бути остаточне рішення. Зміни можна зробити навіть за рік до чемпіонату, якщо якесь з міст не встигатиме з приготуванням.

Міхал Лісткевич говорив недавно, що по Мішелю Платіні можна побачити, коли він є задоволений, а коли розчаровинй. Схоже, після візиту до Польщі він усміхався від вуха до вуха? Це правда, що його вигляд відображає те, що він думає направді? Три роки я грав з ним в одній команді й близько 20 років ми товаришуємо, практично родинами. І не маю такої певності, як Міхал. По кожній людині можна щось побачити, коли подивиться на його обличчя, емоції та реакції. Але Мішель дуже вихований і майже завжди усміхається. Зрештою, посада, яку він займає, цього вимагає. Добрий дипломат повинен знати, що таке вихованість.

Які з польських міст найкраще підготовлені до організації Євро -2012? Чи правда, що Хожув випав з гри?

Не маю такої детальної інформації, але, як на мене, в Польщі вже визначено пріоритетність і вона відома: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Познань, а в резерві Краків та Хожув. УЄФА, звичайно, може не схвалити такого поділу, але точно візьме до уваги.

Недавно провели зміни у виконавчому комітеті УЄФА. Вплив утратили люди Суркіса?

Думаю, що це не матиме великого значення. Що цікаво, завжди, коли щось нам загрожує, кажуть, що Суркіс допоможе. Ми продовжуємо на нього розраховувати. Попередній виконавчий комітет був більше «постйохансоновський», вірний попередньому президенту УЄФА. Той, який вибрали зараз, є про-Платіні. Для нас це ні краще, ні гірше.

В Італії продовжують говорити, що заберуть Євро 2012? Італійці до цих пір не можуть змиритись що програли полякам з українцями? Ні. Тишина. Італійці погодились, що Євро-2012 відбудеться в Польщі та в Україні. Вони сконцентровані на Євро 2016 разом з франзузами. Ці дві країни будуть фаворитами.

Переклав Роман Кисіль, УНІАН.