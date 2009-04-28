Квитки на матч Динамо - Шахтар продають уже по 1000 гривень

Квитки на матч півфінального протистояння Кубку УЄФА між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" коштують уже від 400 до 1000 гривень.

Як відомо, усі місця на менш ніж 17-тисячному стадіоні імені Лобановського розійшлися у перші кілька годин. Зараз бажаючі побачити українське дербі можуть придбати квиток лише у перекупників.

"Ажіотаж не порівняти ні з матчами проти ПСЖ, ні з поєдинками Ліги чемпіонів проти "Порту" чи "Арсеналу", - розповів один зі спекулянтів газеті "Сегодня".

За його словами, 100-гривневі квитки пропонуються зараз за 400 гривень, по 200 - за 600, по 300 - за 800 і по 400 - за 1000.

"Квитків номіналом 400 гривень - мало, тому ті, що за 300, будуть продавати за тисячу. А взагалі зараз перекупники тримають паузу і чекають останнього дня", - додав він.

В той же час київське "Динамо" заперечило можливу змову касирів стадіону зі спекулянтами.

Перший віце-президент київського "Динамо" Віталій Сівков: "Касири стадіону ніяк не можуть бути у змові зі спекулянтами. У нас введена електронна система фіксації продажу квитків, і комп`ютерна програма просто не дозволить видати на руки одній особі одноразово 50 або 100 квитків", - сказав Сівков.

За його словами, у клубу немає правової бази, щоб притягнути до відповідальності перекупників.

"Людина купила квиток - це його власність. І він може нею розпоряджатися як йому завгодно: піти на матч, викинути, продати", - додав представник "Динамо".

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