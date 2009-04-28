У Львові на стадіоні звели фундамент південної та східної трибун

Генеральний підрядник будівництва стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року у Львові компанія «Азовінтекс» завершила спорудження прямої частини фундаменту під східною та південною трибунами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, зведення фундаменту відбувається відповідно до встановленого графіку.

Під фундамент на весь периметр стадіону було використано 35 тис. тонн щебеню, а для спорудження його східної та південної частин було затрачено 3,3 тис. м куб. бетону та 240,7 тонн арматури.

Тим часом «Азовінтекс» завершив підготовчі бетонні роботи для з’єднання уже зведених прямих частин фундаменту на північно-східному і південно-східному півколах, а також розпочав зведення фундаменту на цих ділянках.

Окрім того, невдовзі розпочнеться зведення фундаментів під західну трибуну, яка є найважливішою і найскладнішою для будівництва частиною стадіону. Саме західна трибуна міститиме офісні та адміністративні приміщення, заклади харчування та конференц-зали.

Усі фундаментні роботи планують завершити до кінця травня.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (Маріуполь) є генпідрядником будівництва нового стадіону у Львові, фінансування якого здійснюється з бюджету міста. Кошторисна вартість робіт становить 609 млн. грн., проектна кількість місць на новій арені - 34 тисячі.

Крім цього, наприкінці березня Міністерство економіки погодило "Азовінтекс" єдиним виконавцем робіт з реконструкції аеродромної частини міжнародного аеропорту «Львів», в рамках його підготовки до турніру, мотивуючи своє рішення наявністю в компанії досвіду та найсучаснішої техніки.

Разом з тим, УЄФА визначить приймаючі матчі Євро-2012 міста в Україні та Польщі 13 травня після засідання Виконкому організації в Бухаресті (Румунія). Наразі на право прийняти Євро-2012 претендують по шість міст в кожній країні.