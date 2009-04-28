Німеччина готова надати Україні допомогу в підготовці до Євро-2012

Німеччина згодна надати Україні допомогу в підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ під час брифінгу за результатами 4-го засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва у Києві.

За його словами, враховуючи німецький досвід у проведенні масштабних спортивних змагань, на сьогоднішньому засіданні сторони “погодилися, що є потреба зробити рамкову угоду між Німеччиною та Україною щодо співпраці по Євро-2012”. Він зазначив, що такий документ буде розроблено за моделлю угоди, яку Німеччина має з Південно-Африканською Республікою, господарем Чемпіонату світу 2010 року з футболу, якій ФРН допомагає готуватися до турніру.

Крім того, зазначив Г.НЕМИРЯ, є добре підгрунтя для такої співпраці, оскільки низка німецьких компаній вже беруть участь у будівництві стадіонів у Дніпропетровську, Києві та інших містах, розробляючи проекти спортивних арен. “Ми це цінуємо, тому що це є запорукою якості тих об’єктів, які будуть будуватися німецькими фірмами або за їх участю”, - зазначив віце-прем’єр.

Зі свого боку, керівник німецької делегації державний секретар Федерального міністерства економіки та технологій Бернд ПФАФФЕНБАХ, відповідаючи на запитання журналістів, зауважив, що наразі ще не можна говорити про якісь конкретні проекти. Поки що, за його словами, досягнуто принципової домовленості і найближчим часом німецькі фахівці вивчать та оцінять запропоновані українською стороною проекти, після чого відбудуться більш предметні переговори.