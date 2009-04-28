Завтра в Парижі з українцями говоритимуть про Євро-2012

П`яте засідання змішаної Українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва відбудеться 29 квітня в Парижі (Франція).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, робота засідання буде присвячена розвитку співпраці між українськими та французькими підприємствами в енергетичній, агропромисловій галузях, у галузі транспорту, промисловості, регіональної та інституційної співпраці тощо.

Серед іншого, під час засідання обговорюватимуться питання щодо дотримання зобов`язань, узятих Україною в рамках її приєднання до СОТ.

На думку міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, який очолює українську частину Комісії, для України є важливим досвід Франції у сфері організації діяльності технопарків.

У рамках п`ятого засідання також планується поглибити співпрацю між Міністерством економіки України та Об`єднанням суспільного значення “Сприяння розвитку обмінів економічними і фінансовими технологіями” при Міністерстві економіки, промисловості й зайнятості та Міністерстві бюджету, державних рахунків і державної служби Французької Республіки на 2009-2012 рр. щодо підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО-2012). У зв`язку з цим планується підписання Рамкової угоди про двосторонню співпрацю між Мінекономіки України та Об`єднанням.

Також планується підписати Меморандум про двосторонню співпрацю у сфері туризму між Державною службою туризму та курортів Міністерство культури та туризму України й Генеральною дирекцією конкурентоспроможності, промисловості та послуг Міністерства економіки, промисловості та зайнятості Франції й Об`єднанням суспільного значення «Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями».