На Донбас Арені протестували вивіску у вигляді логотипу Шахтаря

На Донбас Арені протестували гігантську вивіску у вигляді логотипу ФК «Шахтар», яка зустрічатиме уболівальників з південного входу. Зробити це виявилося не так вже просто, оскільки вона розташована всього в півметрі від скляної поверхні будівлі стадіону. Проте, все вийшло.

У засвіченому вигляді величезний логотип краще всього спостерігається з території парку. Хоча свідки «випробувань» запевняють, що і з проспекту Миру він виглядає переконливо – 18 тис. світлодіодів мимоволі притягують до себе увагу.

Регламентувати свічення вивіски будуть безпосередньо з Донбас Арени. Щоправда, спочатку хотіли встановити на логотипі датчики - щоб він спалахував автоматично, як тільки на вулиці почне темніти. Але потім від цієї ідеї відмовилися - тритонна конструкція постійно обдувається сильним вітром, тому не виключені пошкодження. Загалом, вирішили не ризикувати і запалювати вивіску вручну.

Найближчим часом подібний іспит доведеться скласти і другій вивісці – з написом «Донбас Арена». Її протестують, як тільки буде упорядкована територія навколо неї. Поки ж компанія, що забезпечує майбутній стадіон освітлювальними вишукуваннями, розробляє світлове оформлення і інтер`єр для магазинів, які відкриються всередині арени.

Прес-служба Донбас Арени