Україна і Польща будуть щодня обмінюватися інформацією щодо ЧЄ

Україна і Польща домовилися про щоденний обмін інформацією стосовно підготовки двох країн до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК після зустрічі 27 квітня з керівником польської компанії PL.2012, яка відповідає за підготовку Польщі до турніру, Мартіном ГЕРОЮ.

«Ми домовилися, особливо в цей період до 13 травня, фактично про щоденну оперативну комунікацію між нашими сторонами, тому що ми повинні вийти на засідання виконкому УЄФА зі спільною позицією, виходячи із формули «дві країни – один турнір», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, українська і польська сторони також підтвердили позицію щодо залучення восьми міст до проведення Євро-2012.

«Ми вважаємо, що це буде найоптимальнішим компромісом між організаційними клопотами щодо проведення турніру, а також бажанням кожної сторони, як України, так і Польщі, залучити якомога більше міст до цього футбольного свята, як великої події європейського значення», - зазначив віце-прем’єр.

М.ГЕРА, зі свого боку зазначив, що проект Євро-2012 є спільним для України та Польщі, і саме зараз, перед вирішальним засіданням виконкому УЄФА, настав час для тісної співпраці між двома країнами, щоб досягти успіху в 2012 році. Він також додав, що сьогодні досягнуто домовленості про посилення обміну інформацією між PL.2012 та координаційним бюро Євро-2012 українського уряду.

Директор координаційного бюро Ілля ШЕВЛЯК, відповідаючи на запитання журналістів стосовно паритетності розподілу міст, повідомив, що наразі є відповідні спільні заяви парламентів двох країн, міністра спорту Польщі та віце-прем`єр-міністра України І.ВАСЮНИКА, а також готується заява глав урядів двох країн. Водночас, він зауважив, що остаточне рішення стосовно визначення міст-господарів Євро-2012 прийматиметься виконкомом УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, остаточний перелік міст-господарів Євро-2012 УЄФА визначить 13 травня на засідання виконкому організації. Наразі прийняти матчі чемпіонату претендують по шість міст в Україні та Польщі.