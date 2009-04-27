Україна та Польща готові до введення малого прикордонного руху

Прикордонні служби України та Польщі готові до введення малого прикордонного руху між країнами.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це керівники служб заявили представникам консульств 17 європейських країн, які минулими вихідними відвідали міжнародний пункт пропуску Краківець-Корчова.

Український кордон забезпечений усіма технічними й інформаційними засобами, необхідними для ретельного та оперативного контролю ситуації на кордоні, наголосив керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО. Усі 12 пунктів пропуску, враховуючи залізничні, готові до обслуговування учасників малого прикордонного руху, але вирішення цього питання лежить у компетенції урядів двох країн, додав він.

У свою чергу, комендант застави Корчова відділу прикордонної варти Польщі Домінік ТРАЧ також підтвердив технічну готовність польської ділянки кордону до запровадження малого прикордонного руху.

Технічне забезпечення кордону на прикладі міжнародного пункту пропуску Краківець-Корчова цими вихідними продемонстрували представникам консульств 17 європейських країн. Дипломати також цікавилися процесом екстрадиції затриманих нелегалів, поводженням з громадянами у разі виявлення у них підроблених документів, а також обговорювали можливість тіснішого обміну інформацією між консульствами та прикордонниками.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі запевняють, що внутрішньодержавні процедури погодження Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною та Польщею будуть завершені найближчим часом, і до 1 червня поточного року документ набуде чинності.