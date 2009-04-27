Мер Львова просить Наливайченка розібратися з обласним ГУ СБУ

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ просить голову Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА провести внутрішнє розслідування обставин засідання регіональної міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції у Львівській області, на якому розглядалися питання дотримання антикорупційного законодавства при підготовці міста до Євро-2012.

Про це йдеться у відкритому зверненні А.САДОВОГО, опублікованому на офіційному порталі Львівської міської ради.

А.САДОВИЙ, зокрема, висловив “глибоку стурбованість” безпрецедентним фактом дискредитації та очорнення Львівської міськради та її посадових осіб.

“24 квітня у приміщенні УСБУ у Львівській області відбулось засідання регіональної міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції у Львівській області під головуванням першого заступника начальника УСБУ у Львівській області генерал-майора ЧЕПАКА В.І. Під час даного засідання посадові особи УСБУ у Львівській області публічно, у присутності представників ЗМІ звинуватили чотирьох посадовців Львівської міської ради у корупції не маючи для цього законного права, а саме відповідного рішення судових інстанцій”, - говориться у зверненні.

Міський голова вважає, що цей ганебний факт кидає тінь на очолювану В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ структуру, яку, на його думку, “відверто пробують використати в політичних цілях”.

“Відтак, звертаюсь до Вас з проханням оперативно провести внутрішнє службове розслідування для з’ясування усіх обставин цього інциденту. Прошу Вас також дати доручення в.о. начальника УСБУ у Львівській області генерал-майору ЧЕПАКА В.І. з’явитись на сесію Львівської міської ради у четвер, 30 квітня 2009 року о 10:00 для публічного роз’яснення даної ситуації”, - йдеться в документі.

А.САДОВИЙ вважає, що лише негайна реакція вищого керівництва СБУ “може врятувати честь і репутацію УСБУ у Львівській області”.