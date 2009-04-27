На Донбас Арену завезли троянди і бузок

У парку навколо нового донецького стадіону «Донбас Арена» почалися активні роботи по висадженню зелених насаджень. В першу чергу флористи висаджують дуби, клени, вишні і липи. Щоб витримати загальний дизайн майбутнього європейського парку, одночасно розбиваються газони для квітів і розмічаються посадочні площі для багаторічних чагарників. На стадіон вже завезені саджанці снежноягідника, барбарису, бузку і троянд.

Крім того, поступово одержують «постійну прописку» і рослини, чиє завдання – створити живу огорожу. Робітники парку активно висаджують тис і стрижені кулі бирючини – вони прикрасять західний вхід на стадіон.

Крім виконання декоративної функції, зелена стіна із стрижених рослин захищатиме територію від шуму, вітру і пилу – причому, набагато краще, ніж кам`яна огорожа. Така огорожа, не будучи абсолютною перешкодою, пропустить вітер крізь себе, ослабляючи його силу, і створить сприятливий мікроклімат в парку.

Ну і, звичайно, одночасно з посадочними роботами в парку вмонтовується автоматизована система поливу.

Як відзначають в прес-службі Донбас Арени, парк навколо стадіону на очах обростає зеленню з легкої руки футболістів «Шахтаря», головного тренера і президента команди - варто було їм посадити перші п`ять дерев, як робота закипіла.

Фото прес-служби Донбас Арени.