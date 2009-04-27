Львівське СБУ “засекретить” перевірки підготовки міста до ЧЄ

Керівництво головного управління Служби безпеки України у Львівській області вирішило припинити практику публічного обговорення дотримання вимог антикорупційного законодавства в ході підготовки Львівщини до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це заявив перший заступник начальника ГУ СБУ у Львівській області Віктор ЧЕПАК під час чергового засідання міжвідомчої регіональної оперативної групи з питань протидії корупції.

Він зазначив, що інформація, яка обговорювалася в ході попереднього засідання групи, отримала необґрунтоване негативне трактування іншими особами та була оприлюднення через ЗМІ. В СБУ вважають, що це була “спроба використати Службу безпеки України в особистих цілях та з метою дискредитації підготовки Львова до Євро-2012”. Тим паче, напередодні візиту президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ такі необ’єктивні повідомлення могли поставити крапку на проведенні Євро-2012 у Львові.

За словами В.ЧЕПАКА, “СБУ не може допустити, щоб її використовували як плацдарм для «боїв без правил» та дискредитації Євро-2012, а тому оперативна група припиняє публічне обговорення питань, які стосуються підготовки до футбольного чемпіонату”. За це рішення проголосувало 10 із 14 членів оперативної групи.

“Публічне обговорення не до кінця перевірених та доведених фактів буде лише шкодити спільній справі проведення Євро-2012”, - сказав В.ЧЕПАК. Таким чином, питання порядку денного роботи оперативної групи щодо вивчення дотримання вимог антикорупційного законодавства під час реалізації на території Львівщини державної програми проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012 було знято.

Нагадаємо, що напередодні візиту в Україну президента УЄФА М.ПЛАТІНІ деякі львівські ЗМІ з посиланням на СБУ у Львівській області оприлюднили недостовірну інформацію щодо небезпеки будівництва стадіону до Євро-2012 через буцімто порушення санітарних норм функціонування газопроводу високого тиску, Стрийського водогону та його хлораторної станції неподалік від території стадіону, що загрожує техногенною катастрофою. Тоді як директор КП «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» Віталій СУЛИМА наголосив, що будівництво стадіону не порушує жодних санітарних норм, а наявність неподалік від будівельного майданчика газопроводу середнього, а не високого тиску не перешкоджає будівництву та не становить жодної загрози.

Окрім того, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що ціна, яку Львів має намір заплатити за проект стадіону, є у кілька разів вищою, ніж дозволяє українське законодавство, тоді як насправді вартість, яку повинно сплатити місто за проект стадіону на сьогодні ще не визначено.