Результати 25 туру Чемпіонату України з футболу
09:26, 27 квітня 2009Футбол 2012
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Динамо "реабілітувалося"
Результати 25 туру Чемпіонату України з футболу:
Динамо - ФК Харків 1:0 (Нінкович 10)
Ворскла - Карпати 2:1 (Главіна 36 пен., 62 - Худоб’як 54)
Металіст - Металург З 1:1 (Обрадович 63 – Годін 83)
Таврія - Зоря 2:1 (Ковпак 9, Монахов 80 – Цимакурідзе 39)
Дніпро - Арсенал 2 : 1 (Бєлік 37, Гоменюк 60 – Шершун 5)
Шахтар - Чорноморець 1 : 0 (Вілліан 47)
ФК Львів - Кривбас 1 : 0 (Панас 77)
Іллічівець - Металург Д 0 : 1 (Танаса 45)
Наразі положення в турнірній таблиці не змінилося. Лідерство зберігає Динамо (61 очко), на другому місці - Шахтар (49), третій - Металіст (48). Замикає список ФК Харків - 15 очок.
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