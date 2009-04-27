Результати 25 туру Чемпіонату України з футболу

Динамо "реабілітувалося"

Результати 25 туру Чемпіонату України з футболу: Динамо - ФК Харків 1:0 (Нінкович 10) Ворскла - Карпати 2:1 (Главіна 36 пен., 62 - Худоб’як 54) Металіст - Металург З 1:1 (Обрадович 63 – Годін 83) Таврія - Зоря 2:1 (Ковпак 9, Монахов 80 – Цимакурідзе 39) Дніпро - Арсенал 2 : 1 (Бєлік 37, Гоменюк 60 – Шершун 5) Шахтар - Чорноморець 1 : 0 (Вілліан 47) ФК Львів - Кривбас 1 : 0 (Панас 77) Іллічівець - Металург Д 0 : 1 (Танаса 45) Наразі положення в турнірній таблиці не змінилося. Лідерство зберігає Динамо (61 очко), на другому місці - Шахтар (49), третій - Металіст (48). Замикає список ФК Харків - 15 очок.

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