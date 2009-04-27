На Дніпропетровщині вже 27 готелів готові прийняти Євро-2012

На Дніпропетровщині 27 власників готелів підписали з агенцією УЄФА «TUI Travel Plc» угоду про розміщення вболівальників під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління з питань підготовки до Євро-2012 Дніпропетровської облдержадміністрації Вадим ШЕБАНОВ.

За його словами, до зазначеної угоди також долучилися власники 4-х готелів у Запоріжжі.

В.ШЕБАНОВ зазначив, що наразі на Дніпропетровщині є дев’ять 5-зіркових та 4-зіркових готелів, три 3-зіркових готелі, які готові розмістити представників УЕФА, футбольні команди, вболівальників. Інші готелі, в тому числі декілька готелів, які забезпечать за вимогами УЄФА необхідну кількість номерів категорії 5-зірок, активно будуються.

Для збільшення кількості номерів 4-зіркової категорії Дніпропетровські облдержадміністрація та міська рада мають намір використати три теплоходи, пришвартовані на Дніпрі в центральній частині обласного центру. «Плавучі готелі» нараховують 144 номери.

За інформацією В.ШЕБАНОВА, загалом Дніпропетровщина розраховує мати до чемпіонату 868 готельних номерів категорії “5 зірок”, 1537 номерів категорії “4 зірки”, 654 номера категорії “3 зірки”.