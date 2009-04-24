Олімпійський отримав проект реконструкції до Євро-2012

На спільному засіданні архітектурно-містобудівні ради Мінрегіонбуду і Головархітектури Києва 23 квітня схвалили архітектурну частину проекту "Реконструкція існуючих та будівництво нових об`єктів НСК "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, проект, розроблений німецькою проектною компанією GMP, представив її керівник Крістіан ХОФФМАНН.

На відкритті засідання міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО охарактеризував підготовку НСК "Олімпійський" до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року як один з найдорожчих інфраструктурних об’єктів, що реалізуються за державні кошти.

Ю.ПАВЛЕНКО перерахував п’ять особливостей проекту. Це, зокрема, його відповідність стандартам і вимогам УЄФА, тісна співпраця генпідрядника та генпроектант з європейськими компаніями-консультантами та вирішення питань безпеки й евакуації глядачів, а також комфортності.

Крім цього, міністр відзначив розраховану можливість самоокупності та багатофункціонального використання комплексу, і як особливість назвав характерне для цього проекту швидке та оперативне прийняття рішень.

За словами головного архітектора компанії GMP, унікальним архітектурним елементом оновленого стадіону буде вантово-мембранна конструкція навісу над трибунами. Для захисту глядачів від опадів та сонця проектом передбачена світлопрозора синтетична мембрана, розтягнута сталевими канатами.

Реконструкція "Олімпійського" також передбачає оновлення футбольного поля, бігових доріжок, легкоатлетичних секторів, а також будівництво нових приміщень для футболістів і легкоатлетів. Планується значно збільшити кількість приміщень та місць для представників ЗМІ (924 – для преси, 105 – для коментаторів).

Проектом передбачено створення нових зон для вболівальників та допоміжних приміщень для їхнього обслуговування (1708 місць для VIP-гостей, кіоски, буфети, санітарні вузли, каси, магазини фан-символіки тощо). Загалом стадіон розрахований на 69 тисяч 004 глядача.

Згідно зі спеціальними вимогами УЄФА до стадіону класу "Еліт" розроблена нова концепція шляхів переміщення глядачів та евакуації з трибун і території комплексу. Розробник проекту запропонував створити кільцеву перехідну галерею для організації підходів та евакуації глядачів другого ярусу.

Поле стадіону буде засаджено натуральною травою та обладнано потужною системою автоматичного зрошення та дренажу.

Завершення будівельно-монтажних робіт заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію – на червень 2011 року.

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їхнє фінансування проводиться з державного бюджету України.