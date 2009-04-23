Збільшення видатків на ”Олімпійський” - ознака неадекватності?

Заступник голови Верховної Ради, заступник голови Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Микола ТОМЕНКО вважає непереконливою пропозицію про збільшення фінансування реконструкції НСК “Олімпійський”.

Як повідомляє прес-служба віце-спікера, про це він заявив, коментуючи ініціативу Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, яке пропонує збільшити суму фінансування з державного бюджету до 2,8 млрд. грн.

“Очевидно, що чергове підняття фінансування, яке пропонує міністерство до 2,8 млрд. грн., має ознаки неадекватності”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, таким чином, НСК “Олімпійський” буде одним з найдорожчих в світі. При цьому він додав, що сума в 2,8 млрд. грн., яку пропонується виділити на реконструкцію НСК “Олімпійський” більша за суму, витрачену на будівництво двох стадіонів в Донецьку та Дніпропетровську. “І тут достатньо важко буде знайти аргументи, що в цьому випадку немає ознак непрофесіоналізму та корупції”, - сказав він.

Коментуючи ініціативу фракції Партії регіонів про створення у ВР Тимчасової слідчої комісії, що вивчатиме питання цільового використання коштів на реконструкцію стадіону, М.ТОМЕНКО зауважив, що є всі підстави для створення такої комісії. “Я переконаний, що ТСК в парламенті буде створена”, - сказав він. При цьому, віце-спікер зауважив, що чиновникам потрібно займатися “не вибиванням грошей з держбюджету, а вчасно виплачувати заробітну платню працівникам НСК “Олімпійський”. Він послався на публікації в засобах масової інформації, згідно з якими працівники “Олімпійського” з січня не отримують належні їм кошти.