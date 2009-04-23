У Тимошенко написали ”унікальний” закон про Євро-2012

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Відповідний проект зареєстровано в парламенті.

Як наголошується в пояснювальній записці, запропонований проект закону "є унікальним".

"Його унікальність пояснюється наступним: цей Закон має конкретні терміни дії – 2008-2012 роки, на відміну від інших законів, термін дії яких необмежений; дія положень Закону обмежується чітким переліком об’єктів, які будуть залучені для проведення чемпіонату", - йдеться в поясненні Кабміну.

Змінами до закону пропонується уточнити повноваження, функції і завдання Кабінету Міністрів, зокрема визначення його координуючої ролі щодо діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з підготовкою та проведенням чемпіонату.

Фінансування програми підготовки до Євро-2012 здіснюється з коштів центрального і міських бюджетів.

Фінансування будівництва об’єктів чемпіонату здійснюється за рахунок коштів їх власників, які надали відповідні гарантії щодо фінансового забезпечення, а також інших джерел, не заборонених законом.

При цьому кошти інвесторів, спрямовані на будівництво об’єктів чемпіонату, не залучаються на забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, якщо це не передбачено проектом будівництва.

Також змінами до закону забороняється встановлення будь-яких додаткових обов’язкових платежів (відрахувань), які не передбачені законодавством з питань оподаткування, під час будівництва об’єктів чемпіонату.

При цьому передбачені положення щодо повернення до державного бюджету отриманих сум відшкодування відсоткової ставки за кредитами і сум несплаченого ввізного мита у разі невиконання гарантійних зобов’язань і не надання об’єкта для потреб чемпіонату.

У розділі V "Виконання гарантій, наданих УЄФА" відповідно до гарантій наданих УЄФА органами виконавчої влади передбачається:

1) урегулювати порядок виконання гарантій, наданих УЄФА щодо прав інтелектуальної власності УЄФА;

2) уточнити тимчасові правила переміщення через митний кордон України;

3) перелік товарів, які дозволяється ввозити на територію України без сплати обов’язкових платежів учасниками чемпіонату для виконання ними функцій щодо підготовки та проведення чемпіонату та правил декларування цих товарів;

4) уточнити порядок отримання віз для в’їзду на територію України у зв’язку з проведенням чемпіонату.

Українська правда