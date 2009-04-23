Львівщині радять скористатися статусом “воріт у Європу”

Представники делегації інвестиційного концерну Tau Global Invetstment, які сьогодні вперше відвідали Львівщину, зазначили, що цей регіон є воротами України в Європу і повинен використати своє географічне розташування, як його використовують в інших країнах світу.

Таку думку закордонні інвестори висловили сьогодні на зустрічі з керівництвом Львівської облдержадміністрації під час представлення та обговорення проектів, що планується реалізувати в контексті підготовки Львівщини до Євро-2012, повідомляють в прес-службі ОДА.

Серед переваг регіону гості також назвали велику кількість кваліфікованої молоді і студентства, тобто майбутній потенціал, а також міжнародні транспортні коридори, що проходять територією області.

Під час зустрічі інвестори виділили три напрямки, які найбільше цікавлять їх на Львівщині – це аеропорт, дороги (у межах міста і поза ним) та інфраструктура (готелі, торгові центри). На думку інвесторів, Львів стане помітнішим серед інших міст, якщо матиме п’ятизіркові, мережеві готелі.

Делегація компанії перебуватиме на Львівщині протягом 22 – 24 квітня та проведе низку зустрічей із представниками влади області.