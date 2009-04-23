Шева оформив дубль за Мілан

Італійський Мілан у товариському матчі в Будапешті з великим рахунком обіграв Збірну клубів Угорщини - 5:2.

Рахунок у зустрічі несподівано відкрили господарі і їм, не дивлячись на велику перевагу червоно-чорних, вдавалося утримувати перевагу до кінця першого тайму, коли Кака відгукнувся на передачу Девіда Бекхема і голом відзначив свій 27-й день народження.

Після перерви Шевченко вивів гостей вперед, завершивши комбінацію за участю Роналдіньо, Кака і Зєєдорфа, але угорці швидко зрівняли рахунок після помилки молодого Дарміана. Втім, це був їх останній успіх в матчі - незабаром той же Шевченко, і знов з передачі Роналдіньо, забив переможний м`яч, після чого ще відзначилися Зєєдорф і юний уругваєць Табаре Вьюдес.

Товариський матч Збірна клубів Угорщини - Мілан - 2:5 (1:1)

Голи: Райчі, 7. Токолі, 57 - Кака, 37. Шевченко, 47, 62. Зєєдорф, 73. В’юдес, 85.

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